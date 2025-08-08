Мероприятие пройдет с 9 по 23 августа в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 8 августа. /ТАСС/. Тематические клубы будут новшеством на форуме "Машук", который пройдет с 9 по 23 августа в Пятигорске. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал директор форума Иван Пальцев.

"Из новшеств программной части - мы сделали клубы, где будет углубленное изучение того тематического направления, на которое приезжает участник, то есть всего в тематическом направлении у нас от 100 до 300 человек, и после основной работы, уже более узким кругом, участники проработают конечный продукт, вторая смена также продолжит эту работу, а к завершению форума получится конечный продукт", - сообщил Пальцев.

Он также отметил, что продукт забирает после форума заказчик тематического направления, чтобы запустить в работу. "Это какое-то федеральное ведомство, курирующее одно из направлений форума, ему интересно получить что-то после", - добавил спикер.