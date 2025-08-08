Мурашко: в Запорожской области появятся 23 модульные медорганизации

Также в приоритете дальнейшее развитие сосудистой помощи в Бердянске, сообщил министр здравоохранения РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Более 20 модульных медицинских организаций появятся в Запорожской области до конца текущего года. Об этом заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко по итогам визита в регион.

"То, что сегодня происходит в Запорожской области, это действительно очень активный формат развития здравоохранения, в том числе кадрового потенциала и инфраструктуры. Говоря об амбулаторно-поликлинической помощи, мы планируем, что в этом году мы возведем около 23 модульных конструкций для первичного звена здравоохранения, это ФАПы и врачебные амбулатории", - сказал министр.

Он отметил, что также в приоритете дальнейшее развитие сосудистой помощи в Бердянске, особое внимание будет уделено установке ангиографического комплекса.