В Приангарье ограничат скорость интернета из-за антитеррористической защиты

Ограничение скорости мобильного интернета до 256 Кбит/с вводится в некоторых районах Иркутской области

ИРКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Ограничение скорости мобильного интернета до 256 Кбит/с вводится в некоторых районах Иркутской области для усиления антитеррористической защиты. Об этом сообщает правительство региона.

"В ряде населенных пунктов Иркутской области введен режим повышенной готовности в связи с усилением антитеррористической защиты. Принято решение снизить скорость мобильного интернета до 256 Кбит/с. Эта скорость позволяет обмениваться в мессенджерах и социальных сетях текстовыми сообщениями, пересылать небольшие графические изображения", - говорится в сообщении.

По данным правительства, ограничения передачи данных через мобильный интернет могут наблюдаться в отдельных зонах Аларского, Заларинского, Иркутского, Казачинско-Ленского, Усольского, Усть-Кутского, Черемховского, Шелеховского, Катангского и Жигаловского районов, Ангарского городского округа.

По словам первого заместителя губернатора Иркутской области Романа Колесова, ограничение высокоскоростного мобильного интернета - необходимая мера в рамках антитеррористического законодательства. "Для минимизации неудобств в населенных пунктах, где вводятся ограничения, будут работать точки Wi-Fi. Работа по организации альтернативных решений доступа к сети интернет продолжается совместно администрациями муниципальных образований Иркутской области", - сказал Колесов.