В Ленобласти пострадавшие от налета БПЛА в Большой Ижоре получат до 2 млн рублей

Всего из-за атаки беспилотников пострадало более 20 семей и один человек погиб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Меры поддержки пострадавших из-за налета БПЛА в Большой Ижоре в Ленинградской области в виде денежных выплат до 2 млн рублей разработали власти региона. Всего из-за атаки более 20 семей пострадало, один человек погиб, сообщил глава администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Алексей Кондрашов в своем Telegram-канале.

"Разработали порядок оказания помощи - проект постановления сейчас находится на правовой экспертизе в районной прокуратуре. В зависимости от понесенного ущерба за разрушенный дом планируется выплачивать до 2 млн рублей, за автомобиль до 500 тысяч рублей, за хозпостройки до 300 тысяч рублей. Единовременно каждый пострадавший получит по 50 тысяч рублей. Кроме того, выплаты предусмотрены в связи со смертью до 2 млн рублей и ранениями - до 500 тысяч рублей", - написал он.

Уточняется, что денежные средства пострадавшие получат из резервного фонда губернатора области Александра Дрозденко.

ЧП произошло рано утром 27 июля. Наибольшие разрушения произошли в садоводческом массиве СНТ "Парус", а также в самой Большой Ижоре в многоквартирном доме.

На данный момент рабочая группа администрации занимается оценкой ущерба. Управляющая компания и волонтеры ежедневно разбирают завалы, вывозят мусор, восстанавливают окна и решают другие бытовые вопросы пострадавших жителей, заключил Кондрашов.