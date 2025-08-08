За первую половину 2025 года в этом районе зафиксировали уже 22 случая появления морских хищников

СЕУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Из-за изменения климата и повышения температуры воды в Японском море у побережья Корейского полуострова участились случаи появления акул. Согласно распространенным данным южнокорейского Института морских исследований, количество случайно выловленных рыбаками морских хищников в этом районе выросло с 1 в 2022 году до 44 в 2023 году. Только за первую половину 2025 года уже зафиксировано 22 случая.

На фоне роста числа отдыхающих местные власти вынуждены усилить меры безопасности. Провинция Канвондо впервые выделила 45 млн вон (около $32 тыс.) на установку защитных сетей от акул и медуз на 14 популярных пляжах. В городе Каннын спасатели получили носимые отпугиватели акул - устройства, излучающие электромагнитные импульсы, которые воздействуют на рецепторы морских хищников и заставляют их уплывать.

В основном у корейских берегов попадаются мако, а также лососевые, синие и белые акулы. Многие из них превышают 2,5 м в длину. Все эти виды относят к числу потенциально опасных.

Температура поверхности Японского моря выросла на 2,04 градуса за последние 57 лет - это самый высокий показатель среди всех морей, омывающих Корейский полуостров. Специалисты предупреждают, что с дальнейшим потеплением акулы могут появляться в прибрежных водах еще чаще, что повлияет не только на безопасность, но и на морскую экосистему и рыболовство.