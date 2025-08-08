Регламент регистрации машин предлагают изменить

В МВД отметили, что для использования вдовами или вдовцами участников СВО транспортных средств, владельцами которых являлись члены их семей, дополняется перечень документов, необходимых для предоставления соответствующей госуслуги

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. МВД РФ предлагает внести изменения в административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в целях обеспечения возможности использования вдовами или вдовцами машин, владельцами которых являлись их супруги - участники СВО. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"МВД России подготовлен проект приказа, предусматривающий внесение изменений в действующий Административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним", - сказали в пресс-центре.

В ведомстве добавили, что в целях обеспечения возможности использования вдовами или вдовцами участников специальной военной операции транспортных средств, владельцами которых являлись члены их семей, проектом приказа дополняется перечень документов, необходимых для предоставления соответствующей государственной услуги. В частности, перечень дополняется свидетельством о праве пережившего супруга на временное пользование транспортным средством, которое являлось собственностью лица, погибшего на СВО. Также в перечень предлагают включить свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом по месту открытия наследства при наличии документа, подтверждающего гибель или смерть владельца автомобиля в связи с участием в СВО, отражением вооруженного вторжения на территорию РФ либо в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях регионов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

"Вступление в силу положений проекта приказа предусмотрено с 31 августа 2025 года, что соответствует дате вступления в силу Федерального закона от 31 июля 2025 г. №318 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", - добавили в ведомстве.

31 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право женам погибших в ходе СВО военнослужащих использовать автомобили своих мужей до вступления в наследство. Свидетельство о праве пользования машиной погибшего без согласия третьих лиц будет выдавать нотариус. Вдова участника СВО получает такое право, если машина - совместная собственность супругов. Если машина не является такой собственностью, но при этом ей владеет переживший супруг, он будет вправе пользоваться машиной без согласия третьих лиц, однако такое право должно удостоверяться нотариусом.

Теперь также предусмотрена возможность супругов погибших участников СВО заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности на машину на основании документов, выдаваемых нотариусом.