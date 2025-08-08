Участники форума обсудят актуальные вопросы сферы воспитания и наставничества

ПЯТИГОРСК, 8 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты впервые будут представлены на всероссийском молодежном форуме "Машук". Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал директор форума Иван Пальцев.

"Есть заявки из иностранных государств, ближнего зарубежья, стран СНГ, даже из Объединенных Арабских Эмиратов заявки, мы ждем оттуда участников. <…> Еще у нас будут девять человек из Абхазии и ребята из Республики Беларусь", - сообщил Пальцев.

В 2025 году форум "Машук" пройдет в 16-й раз. Он будет работать с 9 по 23 августа в две смены ("Призвание" и "Миссия") и объединит более 2,2 тыс. молодых людей. Участники форума обсудят актуальные вопросы сферы воспитания и наставничества, инновационные подходы к обучению, будущее образовательных технологий в России и роль учителя в этом процессе.