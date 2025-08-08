По итогам конкурсного отбора восемь специалистов получат по 2 млн рублей

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Старт программы "Земский работник культуры" в ДНР объявил глава республики Денис Пушилин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, участники программы, прошедшие отбор, получат выплату в размере 2 млн рублей.

"В ДНР стартовала инициированная президентом России программа "Земский работник культуры". С сегодняшнего дня культработники, переехавшие в малые города и поселки, могут подать документы на президентскую выплату. По итогам конкурсного отбора восемь специалистов получат по 2 миллиона рублей", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что прием заявок на участие в программе продлится до 7 сентября. "Программа "Земский работник культуры" создана по аналогии с действующими проектами "Земский учитель" и "Земский доктор". Цель - привлечь квалифицированных специалистов в небольшие города и поселки Донбасса", - заключил руководитель региона.

В марте Пушилин писал о 18 желающих присоединиться к программе.