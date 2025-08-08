Для участия необходимо иметь паспорт и полис ОМС

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Медицинско-профилактическая акция "День здоровья" пройдет 9 августа в детской поликлинике Лабинска Краснодарского края. Мероприятие организовано в рамках Международной недели грудного вскармливания, об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

"Грудное вскармливание - это важный шаг на пути к здоровому развитию ребенка. Регулярные консультации специалистов помогают поддерживать общее состояние здоровья малыша и предотвращать возможные заболевания", - сообщается со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края Андрея Сахарова.

По его словам, в программе акции лекции о пользе грудного вскармливания, диагностические обследования и консультации специалистов - неонатолога, аллерголога-иммунолога, эндокринолога и психолога. Для участия необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Мероприятие пройдет по адресу: Лабинск, ул. Пушкина, д. 119.