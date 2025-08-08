Им помогают в трудоустройстве, открытии бизнеса, медицинской реабилитации, оказывают юридические и психологические консультации, сообщил полпред президента в округе Игорь Комаров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Регионы Приволжского федерального округа реализуют 200 мер поддержки участников специальной военной операции и их семей, сообщили ТАСС в пресс-службе полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова по итогам проведенного в Перми заседания совета.

"В регионах округа действует 200 укрупненных мер поддержки участников СВО. Эти меры направлены на помощь действующим военнослужащим и ветеранам спецоперации в трудоустройстве, открытии собственного дела, медицинской реабилитации, оказании юридической и психологической консультации. Значительная часть льгот направлена на создание достойных условий жизни членам семей на период участия их отцов и мужей в СВО", - приводятся в сообщении слова Комарова.

Полпред оценил работу, которая организована в округе в этом направлении с учетом задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Одним из ее результатов стало активное вовлечение ветеранов спецоперации в общественно-политическую жизнь. По мнению Комарова, каждый вернувшийся из зоны СВО должен получить не только социальную помощь, но и иметь возможность реализовать себя в мирной жизни.

"Во всех регионах округа запущены региональные образовательные программы, аналогичные федеральной "Время героев". Уже определены финалисты - 1 088 человек, из которых 645 пройдут очное обучение, 443 действующих военнослужащих включены в резерв. В большинстве субъектов уже стартовали образовательные модули. В округе участники СВО также принимают активное участие в политической жизни. Так, в 2024 году 60 ветеранов спецоперации были избраны в законодательные и представительные органы различного уровня", - отметил Комаров.

Глава Мордовии Артем Здунов в свою очередь рассказал об уникальном формате - "День участника СВО", во время которого специалисты разных направлений посещают районы и оказывают поддержку участникам специальной военной операции, а губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил в докладе уникальный региональный инструмент - военный социальный контракт.