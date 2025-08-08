Все 600 единиц продукции успешно прошли валидацию - сбоев и брака не зафиксировано

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Первый в стране эксперимент по маркировке свечей зажигания в индивидуальных упаковках провел Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") совместно с компанией "Энгельс свечи зажигания" и интегратором "Глобал принтинг системс". Тестирование прошло успешно и подтвердило возможность использования лазерного нанесения для маркировки этого вида продукции, сообщила пресс-служба ЦРПТ.

"В ходе эксперимента на производственной площадке в г. Энгельсе была промаркирована партия свечей зажигания в индивидуальной упаковке. Коды Data Matrix наносились на индивидуальную упаковку лазерным принтером, после чего первый уровень агрегации осуществлялся в автоматическом режиме, а второй уровень агрегирования в транспортные короба - вручную. Все 600 единиц продукции успешно прошли валидацию - сбоев и брака не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян сообщил, что эксперимент стал первым этапом подготовки к обязательной маркировке свечей зажигания. "Следующие шаги - тестирование автоматизированной агрегации и интеграции с учетными системами. Наработки участников эксперимента лягут в основу обязательных правил для отрасли с 2026 года и решений для бизнеса", - отметил он.

По его данным, маркировка поможет государству в борьбе с контрафактом и фальсификатом, блокируя несоответствующий товар через автоматическую проверку на кассах, а также станет фактором поддержки локального производства.

Гендиректор "Энгельс свечи зажигания" Александр Ковальчук напомнил, что, по данным Минпромторга, доля незаконного оборота свечей зажигания достигает 73,8%, а в онлайн-сегменте превышает 90%. "Система цифровой маркировки значительно может изменить ситуацию с распространением на рынке контрафакта. Наш эксперимент подтвердил: технология готова к масштабированию. Это критически важно для рынка", - приводит ЦРПТ слова Ковальчука.

Свечи зажигания - одна из 16 категорий, участвующих в добровольных экспериментах до 2026 года. Эксперимент по маркировке запчастей также включает фильтры и автомобильные стекла. По ним проведут отдельные тесты.