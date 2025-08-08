Для безопасности в темное время суток установили 143 опоры наружного освещения

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Открыто движение по новой транспортной развязке на 385-м км скоростной автотрассы М-11 "Нева" (Москва - Санкт-Петербург) в Валдайском сельском поселении Тверской области, говорится в сообщении Минтранса РФ.

В открытии приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Минтранса РФ Андрей Никитин, председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов и генеральный директор ООО "Трансстроймеханизация" Денис Воронкин.

Для безопасности водителей в темное время суток установлено 143 опоры наружного освещения. Также на подъезде к развязке федеральным дорожным агентством "Росавтодор" проведен ремонт автодороги М-10 "Россия" на участке Валдай - М-11 "Нева".

"Сейчас, по поручению президента, строим еще одну развязку на этой дороге, которая обеспечит удобный съезд к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Эти объекты открывают новые возможности для развития экономики прилегающих территорий, помогают росту показателей регионов, обеспечивают подъезд к нашим скоростным трассам", - отметил руководитель ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.