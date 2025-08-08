На запасные аэродромы ушли экипажи 17 самолетов

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи. Об этом сообщила Росавиация.

"Аэропорт Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Позже в Росавиации сообщили, что экипажи 17 самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы на фоне вводимых ранее ограничений на работу аэропорта Сочи.

Ограничения вводились примерно в 13:00 мск для обеспечения безопасности полетов. На территории Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников.