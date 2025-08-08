Пострадавших и разрушений в городе нет

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Инфраструктура курортного Сочи работает в штатном режиме на фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На данный момент информации о повреждениях и пострадавших нет, сообщил глава администрации города Андрей Прошунин по итогам заседания оперативного штаба.

"Провел оперштаб, чтобы скоординировать работу для обеспечения безопасности наших жителей и туристов во время угрозы БПЛА. На эту минуту пострадавших и разрушений в городе нет, вся инфраструктура работает штатно", - написал Прошунин в своем Telegram-канале.

Мэр Сочи уточнил, что сигнал о беспилотной опасности продолжает действовать на территории курорта. Людей эвакуировали с пляжей, укрыли в отелях, гостиницах, торговых центрах и социальных объектах.

Угроза атаки БПЛА также объявлена на федеральной территории Сириус, там отдыхающих также эвакуировали с пляжей и с территории открытых бассейнов.

На работу аэропортов Сочи и Геленджика были введены ограничения, на территории Краснодарского края объявлена угроза атаки БПЛА. В пресс-службе авиагавани Геленджика сообщали о том, что на фоне ограничений один московский рейс задерживается на вылет, другой направлен на запасной аэродром. Сочинский аэропорт возобновил работу, в Росавиации сообщили о 17 самолетах, ушедших на запасные аэродромы на фоне вводимых ранее ограничений.