ЧИТА, 8 августа. /ТАСС/. Выставку "От Халхин-Гола до Хингана. Маньчжурский триумф" открыли в музейном квартале в Чите. Она посвящена 80-летию Победы над милитаристской Японией и рассказывает о событиях Маньчжурской стратегической наступательной операции, поставившей финальную точку во Второй мировой войне, сообщил ТАСС научный сотрудник Забайкальского краевого краеведческого музея Алексей Полухин.

"Эта выставка открылась в музейном квартале, она находятся в свободном доступе для всех желающих. Здесь представлены различные документы, архивные фотографии о событиях Маньчжурской стратегической наступательной операции. И, помимо этого, решили разбавить выставку культурным компонентом - здесь представлены стихотворения непосредственных участников данных событий - Петра Комарова и Юрия Гордиенко, которые писали стихотворения о событиях Советско-Японской войны", - сказал Полухин.

Выставка открылась 8 августа - в этот день 80 лет назад была объявлена война Советского Слюза против Японии. По словам Полухина, в тот момент в нашем государстве понимали, что на Востоке находится не менее опасная угроза, чем гитлеровская Германия на Западе.

"Маньчжурская операция была очень быстро спланирована, она началась 9 августа и была закончена к 20-м числам августа 1945 года капитуляцией японских воинов. И таким образом 2 сентября того же года удалось окончательно завершить Вторую мировую войну", - отметил собеседник агентства.