В Херсонской области два заповедника договорились о сотрудничестве

Это создаст новые возможности для масштабных природоохранных и научных проектов, которые они реализуют

ГЕНИЧЕСК, 8 августа. /ТАСС/. Черноморский биосферный природный заповедник и "Аскания-Нова", которые находятся в Херсонской области, договорились о сотрудничестве в природоохранной деятельности. Об этом сообщили в Минприроды региона.

Сотрудники Черноморского заповедника организовали рабочий визит в "Асанию-Нову". "Целью визита стало обсуждение перспектив совместной работы в сфере сохранения уникального биоразнообразия и экосистем юга России. Ключевой темой переговоров стал обмен ценным опытом по охране редких и исчезающих видов растений и животных, а также современными методиками мониторинга и восстановления природных комплексов. Стороны достигли договоренностей о развитии практического сотрудничества. В ближайшей перспективе запланирована реализация совместных экологических проектов, направленных на усиление природоохранной деятельности и научных исследований", - сказано в сообщении.

В Минприроды отметили, что сотрудничество создаст новые возможности для масштабных природоохранных проектов, укрепления научного потенциала, что "вносит значимый вклад в устойчивое развитие заповедного дела и сохранение биологического разнообразия Херсонщины и России".