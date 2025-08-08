Особенно тяжелая ситуация по кукурузе и подсолнечнику, которые оказались в угнетенном состоянии почти по всей республике

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Власти ДНР выработают дополнительные меры поддержки аграриев в условиях повреждения сельхозкультур из-за неблагоприятной погоды, сообщил вице-премьер республики - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко по итогам агросовещания.

"Этот год стал настоящим испытанием для аграриев. Аномально тяжелые агроклиматические условия, затяжная засуха, острая нехватка влаги в почве, постоянные суховеи - все это негативно отразилось на динамике роста и развитии посевов, - написал Крамаренко в своем Telegram-канале. - В самое ближайшее время проинформирую главу ДНР Дениса Владимировича Пушилина о текущем положении дел, чтобы выработать дополнительные меры поддержки аграриев".

Он добавил, что особенно тяжелая ситуация по кукурузе и подсолнечнику, которые оказались в угнетенном состоянии почти по всей республике.

В понедельник Крамаренко сообщил, что изначальные планы по урожаю зерновых и зернобобовых культур в ДНР будут снижены из-за засушливой весны и лета.