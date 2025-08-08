В Саратове к юбилею Олега Табакова откроется выставка

Посетить экспозицию можно будет с 22 августа в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Музейно-выставочный центр "Росизо" представит выставочный проект "Олег Табаков. Настоящая жизнь", которая откроется 22 августа в Саратове к юбилею артиста, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Проект реализован "Росизо", Саратовским государственным художественным музеем имени А. Н. Радищева и Саратовским областным музеем краеведения.

"Экспозиция выставки неспешно перелистывает страницы биографии великого мастера, охватывая разные этапы его жизни и творчества - от рождения театра "Современник" и руководства МХТ им. Чехова до создания знаменитой "Табакерки", - говорится в сообщении.

В "Росизо" напомнили, что Табаков называл жизнь на сцене и общение со зрителем "своей настоящей жизнью". Именно поэтому выставка акцентирует внимание на театральной деятельности артиста.

Проект откроет музыка, которая сопровождала Табакова в его детские годы, а также образы его родного города. Выставка будет дополнена редкими фотографиями из архива театра "Современник" и частных коллекций, театральными костюмами, фрагментами радио- и телепередач, артефактами той эпохи и произведениями изобразительного искусства, а также запоминающимися цитатами Табакова.

"Символично, что выставка проходит в родном городе Олега Табакова, в Саратове, который он так любил, о котором часто вспоминал. Эту любовь к своей малой родине он пронес через всю жизнь. Здесь он родился, учился, бродил по любимым местам, постепенно обретая великую страсть и главную любовь всей своей жизни - любовь к сцене", - заключили в "Росизо".

Посетить экспозицию можно будет до 5 октября 2025 г в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева.