НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Более 60 образовательных учреждений построили в Пермском крае с 2020 года, из них 36 школ. Кроме того, возвели 23 крупных объекта здравоохранения и отремонтировали более 350 школ и детских садов, сообщили ТАСС в пресс-службе полпреда президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова по итогам его встречи с главой региона Дмитрием Махониным.

"Глава Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о реализации крупных инфраструктурных проектов. Так, с 2020 по 2024 год на территории региона построены и введены в эксплуатацию 23 крупных объекта здравоохранения, в том числе краевая инфекционная больница и новая поликлиника в городе Чусовом. Также с 2020 года построены 63 образовательных учреждения, в том числе 36 школ, рассчитанных на 23 тысячи учеников", - говорится в сообщении.

По словам Махонина, ведется также масштабная работа по модернизации действующей инфраструктуры - с 2020 года отремонтировали 493 объекта здравоохранения, 358 школ и детских садов, а также 48 учреждений среднего профессионального и высшего образования, из которых 11 прошли капитальный ремонт.

Игорь Комаров отметил позитивную динамику в ключевых направлениях развития края. По его словам, в регионе растет объем инвестиций в основной капитал, темпы ввода жилья увеличились более чем на четверть. "Это результат системной работы региональной команды и поддержки федеральных инициатив. Особенно важно, что экономический рост сопровождается улучшением качества жизни: строятся школы, больницы, объекты культуры и спорта. Все это формирует условия для развития человеческого потенциала, что является нашей общей стратегической задачей", - приводятся в сообщении слова полпреда.