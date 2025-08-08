Новости об атаках БПЛА приводят к отменам туров на ближайшие даты

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. До 250 тыс. туристов могут сейчас находиться в Сочи, обращений от них из-за объявленной на курорте беспилотной опасности и эвакуации с пляжей туроператорам не поступало. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

"Сейчас на курорте могут находиться до 250 тыс. туристов. <…> В национальном туроператоре "Алеан" пояснили, что на данный момент никаких обращений от туристов не поступало, но людей просят покинуть пляжи. Они могут оставаться в отелях", - говорится в сообщении.

По словам представителей туроператора, новости об атаках беспилотников, как правило, приводят к "эмоциональным" отменам туров на ближайшие даты. Но массовых аннуляций не ожидается.

Ранее глава администрации Сочи Андрей Прошунин сообщил, что система противовоздушной обороны работает на территории города, отражается атака украинских беспилотников. Об угрозе атаки БПЛА также сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин. Отдыхающих в Сочи и Сириусе эвакуировали с пляжей.