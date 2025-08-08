Глава Татарстана Рустам Минниханов лично поинтересовался у гостей города, понравилась ли им столица республики, и пожелал приятного отдыха

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и глава Татарстана Рустам Минниханов пообщались с туристами на территории Казанского кремля, передает корреспондент ТАСС.

Король Малайзии в ходе первого официального визита в Россию посетил Казань, где встретился с Миннихановым в стенах Казанского кремля. После переговоров глава малайзийского государства пообщался с туристами и поделился своими впечатлениями от посещения столицы Татарстана.

"Я здесь себя чувствую, как дома", - сказал он.

Минниханов в свою очередь лично поинтересовался у гостей города, понравилась ли им столица Татарстана, и пожелал приятного отдыха.