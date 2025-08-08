Одним из приоритетных направлений остается создание социальной инфраструктуры, отметил мэр столицы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Одновременно в Москве ведется строительство 17 станций метрополитена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы. Подвели итоги работы столичного комплекса градостроительной политики и строительства за семь месяцев 2025 года, наметили планы на ближайшую перспективу", - написал мэр.

Он также отметил, что в Москве сохраняются высокие темпы ввода недвижимости. "Основными задачами остаются возведение домов по программе реновации, создание комфортной и сбалансированной городской среды, а также развитие транспортного каркаса. Сейчас одновременно возводятся 17 станций метро, в том числе Рублево-Архангельской линии, приступили к проходке Бирюлевского радиуса", - добавил Собянин.

По его словам, одним из приоритетных направлений остается создание социальной инфраструктуры. За семь месяцев этого года ее пополнили 38 объектов. "В планах на 2025-2028 годы - строительство еще порядка 200 школ, детских садов, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других зданий. В их числе: многопрофильный комплекс ДГКБ св. Владимира в Сокольниках; новые корпуса Московской городской онкологической больницы №62 в Сколкове; комплекс зданий Центрального московского ипподрома на Беговой улице; лечебно-диагностический комплекс НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского", - заверил мэр.