Спрос на обучение в СКФУ стал максимальным за всю историю

Самыми востребованными направлениями стали юридические, технические и IT-направления

СТАВРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) во время приемной кампании 2025 году получил более 49 тыс. заявлений от абитуриентов. Показатель стал максимальным за историю существования университета, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"В этом году было подано рекордное число заявлений - более 49 тыс. Самыми востребованными направлениями стали юридические, технические и IT-направления. Также в 2025 году принято более чем на 50% больше абитуриентов - участников СВО и членов их семей. В ряды студентов первого курса зачислено 184 человека из этой категории. Особенностью приемной кампании этого года стало то, что свыше 50% заявлений поступили в университет через портал "Госуслуги", - цитирует пресс-служба и. о. ректора СКФУ Татьяну Шебзухову.

По данным университета, в 2025 году квота для вуза составляет чуть более 3 тыс. бюджетных мест. Количество увеличено в том числе при поддержке правительства Ставрополья. В ходе приемной кампании в 2025 году отмечен рост числа абитуриентов-целевиков. Индустриальные партнеры заявляют необходимые вакансии через портал "Работа России".

"Количество абитуриентов-целевиков выросло по сравнению с прошлым годом на 7%. Подготовка специалистов будет идти в интересах предприятий не только нашего региона. Так, например, в числе индустриальных партнеров есть предприятия Краснодарского края, Дагестана, компаний из северных регионов России", - приводятся в сообщении слова директора по довузовской работе СКФУ Татьяны Гробовой.

В вузе отметили, что в ходе приемной кампании 2025 года в университете также увеличено число бюджетных мест в системе среднего специального образования. На среднее профессиональное образование колледжи СКФУ набирают студентов на 405 бюджетных мест.