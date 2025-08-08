В Геническе начали работу ФОК и шахматная школа

Благодаря федеральной программе в детско-юношеском центре одновременно смогут тренироваться до 30 человек

ГЕНИЧЕСК, 8 августа. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс и шахматная школа были открыты в Геническе благодаря федеральной программе. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Модульный спортивный зал восстанавливали полтора года по федеральной программе. Теперь в детско-юношеском центре одновременно смогут тренироваться до 30 человек - сдавать ГТО, играть в мини-футбол и баскетбол. Проект реализовали при поддержке Минспорта России и "Единого заказчика в сфере строительства", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что в Геническе была возрождена шахматная школа. "Когда-то она работала в Херсоне, но после эвакуации лишилась своей базы. Сегодня в Геническе у нее появился новый дом - на историческом месте, где в советское время уже гремели шахматные баталии", - добавил губернатор.