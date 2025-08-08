Они возвратятся в квартиры после завершения противоаварийных работ и обследования здания

АСТРАХАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Эксперты разрешили жителям второго подъезда дома в Астрахани, где накануне было обнаружено смещение плиты перекрытия в подвале, вернуться в квартиры после завершения противоаварийных работ и обследования здания. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Игорь Редькин.

"Согласно заключению, жильцы второго подъезда могут возвращаться в свои квартиры. Соответствующий акт экспертного осмотра конструкций подвального помещения второго подъезда передан управляющей компании", - написал он.

Ранее в управлении по капитальному строительству сообщили о завершении противоаварийных мероприятий и разработке проекта комплекса капитальных работ в подвальном помещении.

В четверг во второй половине дня при проведении работ по капитальному ремонту систем отопления многоквартирного дома по улице Татищева, 10 в Астрахани было обнаружено смещение плиты перекрытия. Было принято решение об ограничении доступа жителей во второй подъезд дома, для них был развернут пункт временного размещения. Угрозу разрушения удалось предотвратить. Прокуратура области инициировала проверку по данному факту.

Это уже не первый случай эвакуации жильцов из МКД в Астрахани. Так, 28 июля на улице Ляхова произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж. Людей из здания эвакуировали, никто не пострадал. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение до сих пор не было завершено. По факту обрушения части дома возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст.168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ.