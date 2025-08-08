До конца дня планируется вылет 114 рейсов

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Всего 25 рейсов задерживаются на вылет в международном аэропорту Сочи после ограничений, которые вводились в аэропорту с 13:00 мск до 16:00 мск из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На текущий момент вылет 25 рейсов задержан более чем на 2 часа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что до конца дня из аэропорта запланирован вылет 114 рейсов. На текущий момент их вылетело уже 77. Перевозчики будут корректировать расписание в течение двух дней.

Уточняется, что представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных рейсов, а для путешественников с детьми в аэропорту открыли дополнительный зал для размещения.

"В аэропорту работает оперативный штаб, созданный для принятия всех необходимых решений. Все службы усилены персоналом для обслуживания пассажиров и воздушных судов в период пиковых нагрузок (массового прибытия) из-за вынужденных корректировок расписания авиакомпаниями", - добавили в пресс-службе.