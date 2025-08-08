В Подмосковье вырастили гигантские тыквы с рекордным весом под тонну

Тыквы-гиганты, одна из которых уже побила рекорд России и достигла массы в 910 кг, вырастили в теплице в Московской области. Об этом ТАСС рассказал фермер Александр Чусов, добавив, что тыква продолжит расти еще месяц.

© Дмитрий Яковлев/ ТАСС

"На данный момент я выращиваю две тыквы, которые претендуют на рекорд России. Сейчас обе весом примерно в 910 кг, но расти они будут вплоть до 19 сентября. Если тыквы покажут хороший результат, то можно ожидать попадания в топ-10 по всему миру", — рассказал Чусов.

Фермер-любитель Александр Чусов выращивает гигантские тыквы с 2017 года, на данный момент он является рекордсменом по выращиванию в России. Его лучшим результатом стала тыква 817 кг, выращенная в прошлом году. Но фермер решил побить собственный рекорд. "Чтобы вырастить гигантскую тыкву, нужно приобрести семечко гигантской тыквы. Само семечко — это только возможность, все остальное в руках человека — агротехника выращивания", — рассказал он, добавив, что из обычной семечки никогда не получилось бы вырастить тыкву-гиганта. "Существует генетический блок, при котором тыква в один момент прекращает расти и созревает. Любители по всему миру скрещивали самые большие тыквы, постепенно улучшая ген гигантизма, в результате которого тыква может вырастать до невероятных размеров", — пояснил фермер ТАСС.

Все для удобства

Для выращивания тыквы весом свыше 1 тыс. кг Чусов построил специальную теплицу рядом с домом. "Я попытался создать идеальные условия, при которых растение может расти наибольшим и лучшим образом. Я потратил где-то 1 тыс. л газа для ее обогрева в холодные времена, а для полива тысячи корней плода ежедневно поливал площадь — примерно по 500 л на одну тыкву", — отметил он.

Также важным фактором для выращивания гигантской тыквы является правильно подобранное питание. "Я составляю идеальное питание, полив, соблюдаю подходящую температуру, защищаю от болезней и вредителей. При таких условиях плод начинает расти очень быстро. В этом году моя тыква развила скорость в 30 кг в сутки", — сказал фермер.

"У одной из тыкв как-то подгнила плодоножка, мне пришлось вырезать пораженные ткани, обработать все антисептиком и поставить вентиляторы, которые не дают этому месту находиться во влажной среде", — вспомнил случай Чусов.

Судьба тыкв

Сами по себе тыквы съедобные, но фермер выращивает их исключительно для достижения определенного результата и принятия участия в национальной выставке. Чусов рассказал, что после окончания выставки у тыкв бывает разная судьба. "В некоторые разы тыквы разрезали и раздавали всем желающим по кусочкам, в прошлом году мои тыквы также поехали в другую страну — на выставку в Казахстан, там они долго стояли и начали портиться. Соответственно, я собрал семена, а тыквенную мякоть уже сдали в ближайший местный зоопарк", — подчеркнул он, добавив, что в этом году после конкурса организаторы планируют устроить резьбу по тыкве — будет нанят специальный скульптор, который будет вырезать из плодов фигуры.

История пути к призванию

© Дмитрий Яковлев/ ТАСС

Свою первую гигантскую тыкву Александр вырастил в 2017 году — она весила 432 кг. "Идея заняться фермерством появилась просто — как-то в интернете я наткнулся на снимок гигантской тыквы. Сначала я не мог в это поверить и посчитал, что это фотошоп, но стал искать информацию на эту тему и узнал, что такое явление существует", — рассказал он. "Хоть у нас в России таких тыкв никто раньше не выращивал, но в мире, как оказалось, проводят целые чемпионаты по выращиванию гигантских тыкв, и самые большие из них весят свыше 1 тыс. кг. Это меня сильно поразило, и так как я люблю выращивать растения, то решил попробовать тоже вырастить гигантскую тыкву", — пояснил Чусов. В 2017 году фермер осуществил свою задумку, вырастил тыкву и представил в Аптекарском огороде МГУ на ежегодной осенней выставке. С тех пор выставка гигантских тыкв стала ежегодной традицией.

Екатерина Шамарова