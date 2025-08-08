Карантин вводили 10 июня

ТЮМЕНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных в селе Новоатьялово Ялуторовского района Тюменской области, который был введен 10 июня, отменен. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

"В селе Новоатьялово Ялуторовского муниципального округа Тюменской области отменен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона", - говорится в сообщении.

10 июня 2025 года в населенном пункте ввели запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывозом и отловом.