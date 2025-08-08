Мероприятия направили, в частности, на укрепление ценностей здорового образа жизни

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 августа. /ТАСС/. Основная часть программы сокращения потребления алкоголя в Карелии до 2030 года связана с мерами медицинской направленности и профилактикой, а не ограничениями. В связи с этим ее координатором определен Минздрав, сообщили в правительстве региона.

В последние годы в Карелии показатель потребления алкоголя выше, чем во многих регионах Северо-Запада России и страны в целом. Это глава республики Артур Парфенчиков поручил правительству региона разработать межведомственную программу по снижению потребления алкоголя на ближайшие пять лет. В настоящее время она уже утверждена.

"Мероприятия программы рассчитаны до 2030 года и направлены на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, развитие системы профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, повышение качества и доступности медицинской помощи лицам с алкогольной зависимостью и гражданам, страдающим пагубным употреблением алкоголя, развитие системы медицинской реабилитации. <...> Так как основная часть программы включает не меры по ограничению доступности алкогольной продукции, а именно мероприятия медицинской направленности, координатором программы определен Минздрав Карелии", - сказано в сообщении.

Помимо Минздрава, ответственными за реализацию проекта назначили исполнительные органы республики, местное самоуправление, медицинские организации и учреждения соцобслуживания. Власти ожидают, что программа приведет к снижению потребления алкоголя, уменьшению первичной заболеваемости наркологическими расстройствами и смертности, а также к увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Ранее Парфенчиков и региональные депутаты предложили ввести запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах на территории подвальных, подземных и цокольных этажей многоквартирных домов. Соответствующий проект закона был внесен в законодательное собрание, в настоящее время он проходит оценку регулирующего воздействия.