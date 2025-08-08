Речь идет о системах водо-, газо- и электроснабжения

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Автономная система жизнеобеспечения появится в части города Тырныауза в Кабардино-Балкарии (КБР), которая пострадала от схода селевых потоков. Об этом сообщил и.о. регионального министра строительства и ЖКХ Андрей Журавлев.

"В Тырныаузе ведется активная работа. Сейчас подсчитываем мощности присоединенной нагрузки. Будем выходить с предложением по уходу от селепропускного канала через реку Герхожан-Суу и делать автономную систему жизнеобеспечения нижней части города Тырныауза. Я думаю, мы в течение недели уже отработаем все полностью и по категории оборудования, и местам размещения, и можно будет приступить к работе", - пояснил Журавлев на совещании под председательством главы КБР Казбека Кокова.

Речь идет о системах водо-, газо-, электроснабжения, которые проложены в непосредственной близости к опасным участкам и были уже неоднократно разрушены стихией.

21 и 31 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошли значительные селевые потоки, которые значительно повредили мост на федеральной трассе и систему ЖКХ. С тех пор муниципалитете действует режим ЧС.