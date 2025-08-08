Программа центра включает тактическую, огневую и инженерную подготовку, основы боевого взаимодействия и оказания первой медицинской помощи

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Единый пункт отбора граждан на военную службу по контакту в Московской области, расположенный в Балашихе, является полноценной площадкой начальной военной подготовки, где будущих бойцов обучают ключевым военным дисциплинам под руководством специалистов и ветеранов Центра специального назначения "Витязь". Об этом сообщила пресс-служба центра.

"Мы создали здесь не просто пункт отбора, а полноценную площадку начальной военной подготовки, где каждый получает реальные знания, практические навыки и поддержку. Наша задача - подготовить бойца физически и дать ему уверенность, понимание ответственности и командного духа. Это фундамент, на котором строится профессиональная армия", - привели в тексте слова куратора центра, Героя России Сергея Лысюка.

В сообщении отмечается, что центр приема рассчитан на одновременное пребывание до 500 кандидатов. Здесь проходят медицинскую комиссию, получают юридическую помощь, открывают банковский счет, знакомятся с мерами социальной поддержки и проживают в комфортных условиях в течение 3-5 дней, совмещая оформление документов с обучением. Все бойцы, заключившие контракт в Балашихе, могут рассчитывать на одну из самых высоких единовременных выплат по стране в размере 3 млн рублей.

Подчеркивается, что учебная программа центра разработана совместно с курсантами Московского высшего военного командного училища. Она включает тактическую, огневую и инженерную подготовку, основы боевого взаимодействия и оказания первой медицинской помощи.