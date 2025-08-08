Композицию составят из растений семейства очитка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Флористы начали монтаж живой картины из растений площадью 60 кв. м в центре Екатеринбурга в рамках фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест", передает корреспондент ТАСС. Абстрактная композиция составляется из растений семейства очитка.

"Все эти 60 кв. м являются скалой, а на такой поверхности не очень много видов растений могут выжить. Здесь мы имеем северные очитки, которые обычно можем увидеть в скалах, они растут без полива. <…> Необходимо немного земли, чтобы корневая система зацепилась, а дальше у них есть возможность расти в скале", - сказала директор фестиваля Юлия Сорокина.

Организаторы заявляют, что это будет самая большая в России живая вертикальная абстрактная картина из живых растений.

Высаженные растения являются многолетними и сохранятся надолго.

Международный фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест" пройдет с 15 по 24 августа на набережной городского пруда в Екатеринбурге. Тема этого года - "Точка притяжения".