Поисковые работы пройдут в Городищенском районе недалеко от хутора Паньшино Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Межрегиональная поисковая экспедиция "Донской фронт - 2025" стартовала в Волгоградской области, передает корреспондент ТАСС. Участие в масштабной патриотической акции примут более 100 человек из 24 поисковых отрядов России.

"Приуроченная к 80-й годовщине Победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками, экспедиция собрала более 100 поисковиков из разных уголков нашей страны: Якутия, Дагестан, Красноярск, Екатеринбург, Самара, Волгоград. Также планируется участие ребят из Луганска, Сочи и Ярославской области. Наша задача - найти, поднять и перезахоронить останки наших погибших защитников Сталинграда. Поисковые работы проходят в Городищенском районе недалеко от хутора Паньшино, где в 1942-1943 годах шли жесточайшие бои. Получилось даже символично, поскольку мы находимся территориально почти в 80 км от Волгограда - Сталинграда", - рассказал журналистам председатель Совета командиров ВРПОО "Наследие" ДОСААФ России Волгоградской области Денис Соловьев.

С 8 августа по 24 августа в рамках экспедиции поисковикам придется пройти, проверить и вскопать не одну сотню метров степной земли.

"Работать, конечно, здесь нелегко. Жара, тяжелые грунты, песок и глина. Но нам не привыкать. Мы уже не первый год работаем на данной территории. В прошлом году, практически здесь же, было поднято более полусотни бойцов Красной армии, которые были с воинскими почестями перезахоронены на Россошинском мемориальном кладбище", - отметил заместитель председателя Совета командиров ВРПОО "Наследие" ДОСААФ России Волгоградской области Олег Королев.

Территория для работ определена с учетом архивных данных - это одно из ключевых мест обороны Сталинграда, в районе станицы Трехостровская была немецкая переправа, где переплавлялась 4-я танковая армия Гота. Именно здесь фашисты прорывались к Сталинграду. В настоящее время нет точных данных о том, сколько советских бойцов здесь погибло.

По окончании поисковой экспедиции останки поднятых бойцов будут также с воинскими почестями перезахоронены на Россошинском мемориальном кладбище 23 августа 2025 года.