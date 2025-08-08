К поезду "Таврия" Таганрог - Крым добавят пять вагонов

Решение приняли из-за высокого спроса на билеты

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" добавит пять вагонов к составу поезда №483/484 "Таврия" (Таганрог - Симферополь) в период повышенного спроса на билеты. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

"Пять дополнительных вагонов включены в состав поезда №483/484 "Таврия" сообщением Таганрог - Симферополь на период повышенного спроса на билеты", - сказано в сообщении.

Согласно данным перевозчика, с 10 августа по 17 сентября в состав поезда добавят четыре купейных вагона при отправлении из Симферополя и с 11 августа по 18 сентября - из Таганрога. Также с 12 августа по 26 августа и с 3 сентября по 17 сентября будет курсировать дополнительный плацкартный вагон из Симферополя, а с 13 августа по 27 августа и с 4 сентября по 18 сентября - из Таганрога.

"По возможности будут включаться дополнительные вагоны", - отметили в компании.

Поезд "Таврия" следует через Ростов-на-Дону с частотой движения через день. Отправление из Таганрога в 10:55 мск, из Симферополя - в 13:30 мск. Железнодорожное сообщение с Крымом сохраняет свою актуальность, несмотря на развитие альтернативных транспортных маршрутов. Аэропорты Крыма, включая Симферополь, остаются закрытыми с 2022 года, что делает железную дорогу основным способом добраться на полуостров без пересадок. Туристы могут пользоваться гибридными маршрутами (перелет + автобус/поезд), но они требуют времени и сложнее в организации.