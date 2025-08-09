Личные данные блогера занесли в базу сайта в феврале 2019 года за посещение Крыма

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Блогер Анастасия Ивлеева внесена в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личные данные Ивлеевой занесены в базу сайта в феврале 2019 года за посещение Крыма. Создатели сайта также обвиняют ее в посещении Мариуполя в 2024 году.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.