Концерт Akon в Сириусе не отменили после угрозы атаки БПЛА

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Информации об отмене концерта американского исполнителя Akon в Сириусе на фоне действовавшей угрозы атаки БПЛА не поступало, сообщили ТАСС в администрации федеральной территории "Сириус".

"В настоящий момент информации об угрозе атаки БПЛА не поступало, также нет информации и об отмене концерта", - прокомментировали в администрации федеральной территории.

Согласно данным афиши, концерт запланирован в ледовом дворце спорта "Айсберг" на 20:00.

После полудня в пятницу в Сириусе была объявлена угроза атаки БПЛА, сообщение об отбое угрозы поступило от местных властей в 15:59 мск.