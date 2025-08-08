Один из проектов предполагает архитектурное проявление и благоустройство живописного пешеходного маршрута от набережной Волги до Предтеченской горы с созданием на нем трех камерных двориков для отдыха, созерцательного сада, культурного кластера и гастрономического центра в здании купца Демидова

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Жюри Всероссийского урбанистического хакатона "Города", очный этап которого прошел с 4 по 8 августа в городе Юрьевце Ивановской области, рекомендовало к реализации оба конкурсных проекта по благоустройству старейшей улицы - Советской. Об этом ТАСС сообщили в Центре территориального развития региона.

"Победа досталась второй команде с проектом реновации пляжной зоны и создания гостинично-оздоровительного комплекса. Однако все члены жюри отметили, что оба проекта должны быть реализованы в городе. Это мнение поддержали пришедшие гости - жители Юрьевца", - рассказали организаторы хакатона.

Один из проектов предполагает архитектурное проявление и благоустройство живописного пешеходного маршрута от набережной Волги до Предтеченской горы с созданием на нем трех камерных двориков для отдыха, созерцательного сада, культурного кластера и гастрономического центра в здании купца Демидова. Второй же нацелен реконструировать прибрежную зону городского пляжа и прилегающие территории предложила вторая команда. Проект также предлагает реставрацию исторического здания земской больницы и создание в нем гостинично-оздоровительного комплекса, строительство прибрежных апарт-отелей "Домиков бурлаков" и комплексное благоустройство пляжной инфраструктуры.

В состав жюри вошли советник губернатора Ивановской области, генеральный директор АНО "Центр территориального развития" София Познанская, глава Юрьевецкого муниципального района Алексей Рябчиков, председатель комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия Александр Макаров, главный инженер АО "Ивановореставрация" Иван Корнилов, дизайнер, руководитель фестиваля "Освещая волжский путь" Дарья Ушакова. Идеи конкурсантов высоко оценил и глава региона Станислав Воскресенский - некоторые из них он уже поручил взять в работу при планировании благоустройства города.

Особенно важными для Юрьевца губернатор назвал идеи создания арт-мастерских и детского клуба, дороги от набережной к улице Советской. Воскресенский обсудил с авторами проектов возможность проведения масштабного хакатона в Ивановской области. "За четыре дня работы это достаточно высокий результат, молодцы. Главное, что все это не фантастика, а вполне реалистично. Важно, чтобы это не оставалось презентациями, мы в следующем году часть вещей точно сделаем", - добавил губернатор.

Всероссийский урбанистический хакатон "Города" - крупнейшая конкурсная и образовательная платформа для молодых архитекторов и урбанистов, специалистов по созданию концепций городских пространств и объектов, комфортной городской среды, в том числе в малых городах и исторических поселениях. Проект реализуется АНО "Креативная экономика" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В этом году на участие в хакатоне поступило рекордное количество заявок: свыше 400 из 52 регионов, впервые поступили заявки от зарубежных участников.

