ТАСС представил спецпроект о поэзии блокадного Ленинграда

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ко дню воинской славы России ТАСС представил спецпроект "Голоса блокадного Ленинграда". В мультимедийном материале показано, как жизнь ленинградцев отпечаталась в поэтических произведениях эпохи.

В основу проекта легли 10 стихотворений, которые стали историческими и художественными памятниками осады: от "Метронома" Глеба Семенова до "Седьмой симфонии" Николая Савкова. В частности, подлинным символом стойкости города выступил голос Ольги Берггольц, который почти все дни блокады доносился из репродуктора на углу здания на пересечении проспекта 25 Октября и улицы Пролеткульта (ныне - Невского проспекта и Малой Садовой улицы).

Мужество ленинградцев также увековечено в строках Корнея Чуковского, Анатолия Бухвалова, Анны Ахматовой, Михаила Дудина, Веры Инбер, Александра Межирова и Юрия Воронова, которые приведены в материале. Помимо истории создания стихотворений, архивных фотографий и других сопроводительных материалов, читателям также доступна аудиоверсия каждого произведения.

1 апреля 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дата окончания Ленинградской битвы (9 августа) официально стала днем воинской славы. Глава государства лично внес законопроект в Госдуму в марте. Результатом самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны, которое длилось 1 127 дней, стало освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии, а также ликвидация "финского блокадного звена". Победа была достигнута не только усилиями всех видов вооруженных сил, но и активным участием партизан. В ходе битвы были разгромлены более 50 дивизий врага и сокрушена группа армий "Север".