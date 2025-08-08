Также 10 заслуженных строителей удостоили благодарности мэра

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня строителя вручил награды лауреатам ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства", также 10 заслуженных строителей были удостоены благодарности мэра. Церемония награждения состоялась во Дворце гимнастики Ирины Винер в Лужниках, передает корреспондент ТАСС.

"С праздником, с Днем строителя! Поздравляю с праздником всех 700 тыс. наших строителей, сотни тысяч членов их семей. По сути дела, каждый десятый москвич сегодня имеет непосредственное отношение к этому празднику. <…> Спасибо от имени москвичей, от меня лично. Низкий вам поклон", - сказал в ходе церемонии награждения Собянин.

Так, проектом года названы восемь новых станций Московского метрополитена: станции "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская" Троицкой линии и станция "Потапово" Сокольнической линии.

Кроме того, отмечены объекты в следующих номинациях: "Самый массовый проект культурно-развлекательных центров", "Технопарки", "Мосты", "Столичное благоустройство", "Программа реновации", "Культурно-просветительские объекты", "Спортивные объекты", "Объекты учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения", "Офисные здания и деловые центры", "Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования", "Объекты промышленного назначения", "Улично-дорожная сеть".

Как определили победителей

"Целью конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства", проводимого с 2000 года, является поощрение авторов проектов, способствующих формированию комфортной городской среды и улучшению качества жизни горожан, а также стимулирование использования инновационных технологий и современных архитектурных решений. Заявки на участие в конкурсе принимаются от заказчиков, инвесторов, проектировщиков и генеральных подрядчиков, участвовавших в реализации проектов", - пояснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там уточнили, что победители определяются городской конкурсной комиссией, в состав которой входят руководители столичных органов исполнительной власти, профильные специалисты и представители профессиональных объединений. Также конкурсная комиссия вправе учредить специальные призы для награждения авторов проектов в области строительства или реставрации и приспособления объектов культурного наследия для современного использования.

"В 2025 году присуждение наград проводилось с учетом новых подходов к оценке представленных на конкурс заявок. Во-первых, впервые учитывались не только эстетические и функциональные достоинства реализованного проекта, но и его интегральная полезность с точки зрения повышения качества жизни горожан. Во-вторых, наряду с лучшими проектами были определены лидеры отрасли в своих номинациях. И, наконец, в этом году судьба главной награды - "Проекта года" - определялась по решению городской конкурсной комиссии и голосования москвичей на портале "Активный гражданин". Жители и эксперты единогласно выбрали новые станции метрополитена как самый значимый реализованный проект 2024 года", - пояснили в мэрии.