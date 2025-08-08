Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области через три недели после подписания контракта

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Жена погибшего под Липцами Харьковской области наемника ВСУ из Британии Алана Роберта Уильямса на протяжении месяца не может вернуть его тело. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Жена ликвидированного под Липцами британского наемника [Алана Роберта Уильямса] Стефани вот уже на протяжении месяца не может вернуть тело мужа и получить компенсацию от киевского режима", - отметил собеседник агентства.

Он указал, что таких и похожих случаев очень много. Помимо прочего, много иностранных наемников находится в плену, так, например, недавно был взят наемник ВСУ из Вьетнама.

"Привлечение к протестным акциям семей убитых наемников - единственный шанс избежать Винницкого сценария и совместными усилиями добиться справедливости", - подчеркнул собеседник агентства.

Британский наемник Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области через три недели после подписания контракта с ВСУ, сообщила ранее The Daily Telegraph.