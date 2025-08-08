Несмотря на смелость поступка женщин, воодушевленных недавними протестами в Виннице, скорее всего, их попытка протеста ни к чему не приведет, считают в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Жены и матери погибших и пропавших без вести военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ собираются поехать к украинскому командованию в Сумы и призвать их к ответу. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В социальных сетях жены и матери военнослужащих 95 одшбр ВСУ собираются ехать в Сумы и найти командиров, которые отправили их мужей и сыновей на убой. Фактически собираются на штурм командного пункта", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что, несмотря на смелость поступка женщин, воодушевленных недавними протестами в Виннице, скорее всего, их попытка протеста ни к чему не приведет. "У командования вряд ли хватит смелости выйти и рассказать правду, а если женщины будут чересчур настойчивы, их просто изобьет полиция, как это было в той же Виннице", - пояснил он.

При этом, по мнению собеседника агентства, шанс добиться успеха и призвать некомпетентное командование к ответственности есть, но только если привлечь к этой акции жен и матерей убитых иностранных наемников.

1 августа в Виннице на западе Украине сотни разгневанных граждан пытались штурмом прорваться на местный стадион, который стал точкой сбора для пополнения рядов ВСУ. Как сообщило издание "Страна", опубликовав соответствующие видео, в Виннице также произошли столкновения протестующих против насильственной мобилизации с полицией. По данным российских силовых структур, протесты, которые прошли в Виннице, стали самой масштабной акцией против принудительной мобилизации с начала СВО.