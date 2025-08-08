В частности, в университете в рамках проекта Герой 71" организовано обучение по направлению "Построй карьеру в органах власти"

ТУЛА, 8 августа. /ТАСС/. Ветераны и действующие участники специальной военной операции (СВО), обучающиеся по направлению "Построй карьеру в органах власти" проекта "Герой 71", пройдут курсы на базе Корпоративного университета правительства Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев по итогам посещения университета.

"Конечно, неотъемлемая часть нашей работы - это взаимодействие с участниками специальной военной операции. Здесь для них организованы образовательные модули в рамках проекта "Герой 71". Ребята из числа участников СВО будут непременно пополнять ряды госслужащих", - приводит пресс-служба облправительства слова Миляева.

В частности, в университете в рамках проекта Герой 71" организовано обучение по направлению "Построй карьеру в органах власти". Участники образовательного модуля пообщались с Миляевым, задали вопросы о развитии проекта, роли наставника в профессиональном становлении. Губернатор обратил внимание на необходимость получения обратной связи от участников проекта. "Именно отзывы ребят помогают сделать проект "Герой 71" еще более удобным, востребованным", - отметил Миляев.

Об университете

По словам Миляева, задача Корпоративного университета - проведение курсов повышения квалификации, дополнительных образовательных программ для членов облправительства. Обучение смогу проходить также сотрудники подведомственных учреждений и органов местного самоуправления региона.

В Корпоративном университете оборудованы лектории, кабинеты для групповых тренингов и индивидуальных консультаций. Там в том числе проходят тренинги для молодых сотрудников органов власти, принятых на работу в этом году. Они отработали на практике принятие быстрых и эффективных командных решений, мероприятие прошло в формате интеллектуальной игры, которую провел четырехкратный обладатель "Хрустальной совы" турнира "Что? Где? Когда?" Дмитрий Авдеенко.

Госслужащие рассказали Миляеву о региональном образовательном форуме "Служение Отечеству", который пройдет в период с 21-24 августа в парк-отеле "Шахтер" в Алексинском районе и пригласили губернатора принять участие в его открытии. А также предложили дать старт акции "Дублер 71", в рамках которой члены молодежного правительства смогут попробовать себя на руководящих позициях - по аналогии с днем самоуправления в школах.