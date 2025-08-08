Заявления на внесение в госреестр подали 14 казачьих обществ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. "Станица Луганский Каменный Брод" стало первым из 14 зарегистрированных на территории ЛНР казачьим обществом, официально внесенным в государственный реестр казачьих обществ РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

"В управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Луганской Народной Республике выдали первому станичному казачьему обществу "Станица Луганский Каменный Брод" свидетельство о внесении в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, члены которых приняли на себя обязательства по несению государственной и иной службы", - приводятся в сообщении слова атамана станичного общества Игоря Белева.

В пресс-службе также отметили, что все 14 зарегистрированных на территории ЛНР казачьих обществ подали заявление на внесение в государственный реестр. "Согласно законодательству, внесение в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации означает, что данное казачье общество принимает на себя все обязательства по несению государственной и иной службы. Мы постепенно преодолеваем все сложности. Процесс интеграции уверенно продвигается", - цитирует пресс-служба советника главы ЛНР, Героя ЛНР Владимира Полуполтинных.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что церемония вручения свидетельства состоялась в присутствии представителей управления войск Национальной гвардии РФ по ЛНР и Всевеликого войска Донского. "Есть определенные сложности: большинство членов казачьих обществ принимают участие в специальной военной операции, казаки, к сожалению, пока еще слабо ориентируются в российском законодательстве. Но при поддержке и непосредственном участии сотрудников Минюста РФ по ЛНР, главы ЛНР Леонида Пасечника, первого заместителя атамана ВсКО, депутата Госдумы Виктора Водолацкого, управления внутренней политики администрации главы ЛНР эти трудности мы преодолеем и выполним указ президента Российской Федерации <…> №505 "Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы", - подчеркнул атаман Белев.