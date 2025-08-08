Специалисты агентства по рекомендациям Счетной палаты подготовили предложения, которые позволят более эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Работы по строительству гидротехнических сооружений и расчистке русел рек в этом году обеспечат защиту от наводнений до 30 тыс. граждан. В 2025 году на выполнение соответствующего федерального проекта выделено около 6,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

"В текущем году на объектах капитального строительства ведутся работы по 21 из них в 10 регионах страны. Пять из них мы должны завершить в этом году, из них три введены уже досрочно. Это объекты 2026 года. Надеюсь, что к концу года мы выйдем на показатель в восемь объектов. По ремонту гидротехнических сооружений - в этом году мы должны завершить 17 из 55, на которых идет работа. Пять из них завершены к настоящему времени. Кроме того, предстоит реализовать комплекс мероприятий в 61 регионе по расчистке русел рек. В совокупности реализация этих мероприятий к концу года должна позволить обеспечить защиту от наводнений до 30 тыс. наших граждан", - заявил глава ведомства Дмитрий Кириллов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, специалисты агентства по рекомендациям Счетной палаты РФ подготовили предложения, которые позволят более эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы. Так, разработана методика оценки экономической эффективности водохозяйственных мероприятий.

"Для защищенности при проведении госзакупок выработаны дополнительные критерии, для проектных организаций и участников строительной отрасли, осуществляющих проектирование и строительство гидротехнических сооружений. Соответствующие проекты постановлений сейчас проходят межведомственное согласование. Также в разработке нормативно-правовой акт, касающийся изменений коэффициентов платы за пользование водными объектами", - уточнили в агентстве.