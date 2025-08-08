Поисковики в ходе вахты Памяти подняли останки 15 советских солдат

В экспедиции участвуют более 250 поисковиков из Псковской, Саратовской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Коми и Белоруссии

ПСКОВ, 8 августа. /ТАСС/. Участники поисковых отрядов в ходе международной вахты Памяти "Невельский фронт" на территории Псковской области подняли из земли останки 15 советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковикам удалось по найденной медали "За боевые заслуги" установить имя одного из бойцов - Леонида Ивановича Расторгуева, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"С международной вахты Памяти "Невельский фронт" пришла хорошая новость. В ходе работ молодежный поисковый отряд "Грифон" Новосокольнического муниципального округа обнаружил медаль "За боевые заслуги" рядом с останками бойца. По награде поисковики смогли установить имя погибшего. Им оказался сержант Леонид Иванович Расторгуев 1923 года рождения, уроженец города Барнаула. <...> За пять дней поисковых работ подняты останки 15 бойцов", - написал губернатора.

Он также отметил, что международная молодежная вахта Памяти "Невельский фронт" посвящена 80-летию Победы. В экспедиции участвуют более 250 поисковиков из Псковской, Саратовской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Коми и Белоруссии.

Невельский район в годы войны находился в оккупации немецких войск, на территории муниципалитета действовало множество карательных отрядов. За годы оккупации здесь были сожжены 153 деревни. Жесткое сопротивление врагу оказывали партизанские отряды. В августе 1943 года в районе началась так называемая рельсовая война: партизаны регулярно выводили из строя железные дороги.

В общей сложности от действий партизан в Невельском районе фашисты потеряли более 23 тыс. солдат и офицеров. Невельская операция Красной Армии в октябре 1943 года стала одной из самых скоротечных наступательных операций Великой Отечественной войны. Бои за освобождение этой территории от немецко-фашистских захватчиков продолжались до 1944 года.