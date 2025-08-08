Систему непрерывной подготовки кадров создадут в Смоленской области

В регионе действует система сетевого партнерства, объединяющая 12 школ и шесть вузов

СМОЛЕНСК, 8 августа. /ТАСС/. Система непрерывной подготовки кадров, охватывающая все этапы от школы до трудоустройства, будет создана в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Совершенствуем работу по привлечению молодежи на предприятия и в учреждения региона. Большое внимание уделяем целевому обучению и поддержке молодых профессионалов, но есть и другие направления. На встрече с ректорами вузов обсудили создание системы непрерывной подготовки кадров - от школы до работодателя", - написал Анохин.

По его словам, необходимо ориентироваться на востребованные у работодателей специальности. А у школьников должно быть понимание, какие профессии нужны сегодня и в ближайшем будущем.

В настоящее время в регионе действует система сетевого партнерства, объединяющая 12 школ и шесть вузов. По словам губернатора, принято решение о расширении этого опыта. Особое внимание будет уделено организации производственной практики.

"Студенты должны приобретать реальные навыки под руководством опытного наставника. После окончания вуза у них должна быть возможность вернуться на то же предприятие", - подчеркнул Анохин.

Губернатор поручил руководителям образовательных организаций усилить работу по трудоустройству выпускников, включая взаимодействие с профильными классами в школах и организацию занятости студентов старших курсов.