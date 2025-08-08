В правительстве республики добавили, что количество действующих лесных пожаров удалось уменьшить благодаря эффективной работе сотрудников авиалесоохраны, МЧС и предприятий - арендаторов лесных участков

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Карелии отменили режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Соответствующий указ подписал глава региона Артур Парфенчиков.

Режим ЧС регионального характера в лесах был введен на территории Карелии 30 июля. В Минприроды отмечали, что этот шаг позволит оперативно привлекать дополнительные финансовые средства из федерального бюджета и силы из других регионов. В частности, на помощь в республику прибыли сотрудники Авиалесоохраны из Тюменской области и Марий Эл.

"Снижение класса пожарной опасности по погодным условиям и отмена режима ЧС муниципального характера в ряде районов и округов позволили принять решение об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера на территории Карелии. Указ подписал глава региона Артур Парфенчиков", - сообщили в правительстве республики.

В правительстве добавили, что количество действующих лесных пожаров удалось уменьшить благодаря эффективной работе сотрудников авиалесоохраны, МЧС и предприятий - арендаторов лесных участков. Кроме того, в республике снизилась температура воздуха.

По данным на утро 8 августа, за сутки площадь лесных пожаров на территории Карелии сократилась на 45,7%, составив около 990 га (1 822 га ранее), а количество уменьшилось с 18 до 12. При этом шесть из них уже локализованы. В республике продолжает действовать особый противопожарный режим, разведение открытого огня запрещено.