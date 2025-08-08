На месте акции в Виноградове в Закарпатской области находится несколько машин скорой помощи и полиции

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Несколько бригад скорой помощи собрались на акцию протеста в Виноградове Закарпатской области из-за задержания медицинского работника сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата). Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

"Сегодня в центре Виноградова собрались бригады скорой помощи. Медики приехали поддержать своего коллегу, которого, по информации очевидцев, содержат в ТЦК", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, на месте акции находится несколько машин скорой помощи и полиции.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.