ЧЕРКЕССК, 8 августа. /ТАСС/. Региональный паспорт климатической безопасности разработали в Карачаево-Черкесии (КЧР) для определения потенциальных рисков и формирования плана адаптации к возможным изменениям климата, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Разработка паспорта является первым этапом в подготовке регионального плана к адаптации к изменениям климата. Паспорт климатической безопасности позволяет оценить потенциальные риски для всех секторов экономики и социальной сферы региона, спрогнозировать возможные негативные последствия погодно-климатических изменений, выявить наиболее уязвимые территории и объекты", - говорится в сообщении.

Разработка адаптационного плана позволит строить долгосрочные прогнозы развития республики, отраслей промышленности и сельского хозяйства, развивать экономику в меняющихся климатических условиях, отметили в пресс-службе.

Паспорт климатической безопасности КЧР разработал Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля. Работа над документом началась в 2024 году.