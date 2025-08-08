Проблемы также зафиксированы в Великобритании, Германии и Франции

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Пользователи Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской) в ряде стран пожаловались на сбои в работе платформы. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Неполадки начались около 19:47 мск, к 20:02 было зафиксировано около 828 жалоб из США. 56% пользователей отметили сбои в работе приложения, 24% не могут зайти в аккаунт, 20% жалуются на работу сайта.

Помимо этого, проблемы также зафиксированы в Великобритании, Германии и Франции.